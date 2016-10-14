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Ход строительства пассажирской подвесной канатной дороги через Москва-реку

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:06
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Ход строительства пассажирской подвесной канатной дороги через Москву-реку, которая соединит стадион «Лужники» и Воробьевы горы. Новая канатная дорога станет более протяженной и совершенной, чем старая. Начало ее останется там же, где и сейчас, - налево от трамплина. Маршрут пройдет до речного причала и далее через Москва-реку протянется до стадиона "Лужники". Длина "канатки" увеличится с 340 до 737 метров. Кабинка на 10-15 человек станет закрытой. Планируется сделать на маршруте две остановки: одну на Воробьёвской набережной , вторую - рядом со стадионом "Лужники". Промежуточная станция возле Москвы-реки будет иметь пункт проката горнолыжного снаряжения. Там же планируют обустроить помещение музея.

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