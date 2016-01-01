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В Новосибирске на улице Котовского сгорел автомобиль

Автор:
dmkofff
Дата публикации:
10:17
  • 13
  • 0

В Новосибирске на улице Котовского сгорел автомобиль.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

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