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Сахарная акция закончилась провалом

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
09:43
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В магазинах сети гипермаркетов О’КЕЙ постоянно проводятся акции по продаже товаров по сниженным ценам. Все они проходят успешно, без каких-либо накладок. Но акция по распродаже сахарного песка закончилась полным провалом. Всем покупателям этого магазина были разосланы СМСки. Но все походы в магазин были неудачными. Сахара или ещё нет, или уже нет. И акция, заявленная с 12 по 14 мая, закончилась не успев начаться. 13 мая в магазинах висело объявление, что акция закончилась досрочно.

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