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Мончегорск завалило снегом

Автор:
Владимир Носонов
Дата публикации:
13:12
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Снег идет и весна явно не спешит к нам в Мурманскую область.

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Комментарии (0)

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