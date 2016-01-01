День открытия Московского метрополитена воссоздали с помощью исторической реконструкции

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 13:45

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На станции «Сокольники» Сокольнической линии воссоздали событие 15 мая 1935 года - первого дня в истории Московского метрополитена. На тротуаре у вестибюля дежурила конная милиция, на платформе работал буфет с соками, а пассажиры в одежде 30-х годов уехали на составе из вагонов типа «А». Историческую реконструкцию организовали на станции «Сокольники» в преддверии 82-летия Московского метрополитена. С помощью обстоятельства, сопутствовавших открытию первой очереди столичного метод, удалось воссоздать атмосферу 15 мая 1935 года. Перед станцией дежурила конная милиция в форме того времени. Начальник станции в форменном мундире доложил начальнику метрополитена Дмитрию Пегову о готовности станции «Сокольники» к открытию. Сразу после этого на станцию спустились​ пассажиры в ретро-одежде. Через несколько минут на станцию прибыл первый поезд - двухвагонный состав из подлинных вагонов типа «А». Именно эти вагоны встретили первых пассажиров 15 мая 1935 года.