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В одном из ресторанов на северо-востоке Москвы идёт монтаж летней веранды на крыше

Автор:
Max_019
Дата публикации:
17:46
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В преддверии наступающих тёплых, солнечных дней один из столичных ресторанов на Алтуфьевском шоссе начал подготовку к открытию летней веранды. Веранда расположилась над рестораном, на крыше здания. Основные работы закончились, ведутся работы по монтажу навеса от осадков. Совсем скоро посетители смогут быть на свежем воздухе, в уютной обстановке полакомиться любимыми блюдами, выпить бокал-другой вина и встретиться с друзьями.

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