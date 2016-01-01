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Флаги с буквой М развешены у станций метро

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:47
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15 мая московский метрополитен отметит 82-й день рождение, по этому случаю у входов станций метро развесили красные флаги с буквой "М".

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