Весна в Морозовском садике

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:53

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Морозовский садик по весеннему красив. Местные жители и просто прохожие с интересом заходят на территорию: фотографируются, просто отдыхают и наслаждаются весенней атмосферой.