Массовый мор чаек случился на берегу Таганрогского залива в Ростовской области (ВИДЕО)

Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Весна в Морозовском садике

Весна в Морозовском садике

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:53
  • 6
  • 0

Морозовский садик по весеннему красив. Местные жители и просто прохожие с интересом заходят на территорию: фотографируются, просто отдыхают и наслаждаются весенней атмосферой.

  • 6
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

5 0
17:50 | LaimeLaim
Работы по обновлению Новой площади
29 0
13:12 | Владимир Носонов
Мончегорск завалило снегом