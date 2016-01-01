Симпатичные арт-объекты яйца на Новой площади

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:48

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Пасха уже давно прошла, а милые арт-объекты в виде пасхальных яиц стоят на Новой площади, привлекая внимание прохожих.