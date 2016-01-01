Массовый мор чаек случился на берегу Таганрогского залива в Ростовской области (ВИДЕО)

Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Симпатичные арт-объекты яйца на Новой площади

Симпатичные арт-объекты яйца на Новой площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:48
  • 4
  • 0

Пасха уже давно прошла, а милые арт-объекты в виде пасхальных яиц стоят на Новой площади, привлекая внимание прохожих.

  • 4
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

6 0
17:53 | LaimeLaim
Весна в Морозовском садике
5 0
17:50 | LaimeLaim
Работы по обновлению Новой площади