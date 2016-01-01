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Работы по благоустройству на Славянской площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:58
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В рамках программы "Моя улица 2017" на Славянской площади идут работы по благоустройству. Рабочие снимают асфальт, территория огорожена.

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