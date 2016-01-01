В столицу вернулась комфортная солнечная погода

Автор: tim777 Дата публикации: 19:59

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Воскресенье для жителей мегаполиса выдалось солнечным и без осадков. После температурной хандры в столицу возвращается комфортная погода. Горожане вышли в столичные парки и к водоёмам для проведения выходного дня на свежем воздухе. Синоптики говорят, что из столицы наконец-то ушел циклон, так что облаков в небе будет немного. Воздух постепенно прогреется до плюс 12–14 градусов, однако в столице сохранится легкий северный ветер. Уже в начале новой недели ветер сменит направление на противоположное и будет дуть с юга. Воздух прогреется до плюс 14–16 градусов. Несмотря на то, что погода возвращается к климатической норме, майский снег москвичи еще увидят – в ночь на вторник ожидается минусовая температура.