Сильный пожар в посёлке Анна Воронежской области

Автор: Валерий Горбенко Дата публикации: 20:04

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Сегодня примерно в 16 часов загорелась пристройка к универмагу в центре посёлка Анна Воронежской области. Когда-то в этом здании находился магазин "Викмер". Последние лет 5 здание пустует. Часто можно было наблюдать детей, играющих в заброшенном здании. Иногда наведывались и взрослые. Что именно послужило причиной пожара пока не известно. Мы увидели из окна своего дома сильный дым. С балкона увидели как горит соседнее здание. Очень сильный дым и языки пламени. Самих пожарных машин не было видно, но вскоре появилась струя воды из брандспойта, которой заливали чердак горящего здания. К этому времени вся крыша полыхала гигантским огнём, слышно было как лопаются стекла в соседнем здании. Огонь начал перекидываться на крышу универмага. Загорелся битум. Одного расчета явно не хватало. Возможно поливали и с другой стороны магазина, но не было видно из-за здания. Вскоре пожар начал стихать. Потом ещё один расчёт взобрался на крышу универмага и окончательно ликвидировали очаг.