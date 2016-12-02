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Пыльный вихрь сняли на видео на трассе в Псковской области

Автор:
eSkobar60rus
Дата публикации:
07:30
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Пыльный вихрь сняли на видео на трассе в Псковской области в районе поселка Подборовье.

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