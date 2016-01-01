Реконструкция вестибюля станции «Петровско-Разумосвская» продлена до 31 июля

4

4 0

Реконструкция вестибюля станции «Петровско-Разумовская» Серпуховско-Тимирязевской продлена до 31 июля 2017 г. Вестибюль закрыли 30 января и планировали открыть ко Дню открытия метрополитена – 15 мая. Работ оказалось больше, чем ожидалось, поэтому и перенесли сроки. В вестибюле проводятся масштабные строительно-монтажные работ, в ходе которых будет полностью обновлено напольное и настенное покрытие, установлены современные турникеты и благоустроена кассовая зона. Помимо этого рабочие проводят монтаж новой кровли на здании вестибюля. Вход в метро и выход пассажиров в город организован через зал «Петровско-Разумовской» Люблинско-Дмитровской линии.