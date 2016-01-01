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Состояние детского отделения Гвардейской больницы в Республике Крым

Автор:
Ирина Видибор
Дата публикации:
22:53
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Состояние палат детского отделения Гвардейской больницы Симферопольского района Республики Крым. По следам репортажа Аркадия Мамонтова. На 16 участков всего 7 участковых врачей! Рентген аппарат давно устарел, в физкабинете оборудование не работает на 50 %, стоматологические кабинеты разукомплектованы. Врачей не хватает - просто уходят. А Аркадий Мамонтов нашёл только текущие в подвале трубы! Всем спасибо за внимание! Просто наболело.

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