Состояние детского отделения Гвардейской больницы в Республике Крым

Автор: Ирина Видибор Дата публикации: 22:53

0

0 0

Состояние палат детского отделения Гвардейской больницы Симферопольского района Республики Крым. По следам репортажа Аркадия Мамонтова. На 16 участков всего 7 участковых врачей! Рентген аппарат давно устарел, в физкабинете оборудование не работает на 50 %, стоматологические кабинеты разукомплектованы. Врачей не хватает - просто уходят. А Аркадий Мамонтов нашёл только текущие в подвале трубы! Всем спасибо за внимание! Просто наболело.