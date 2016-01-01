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Снежная середина мая в городе Костомукша Республики Карелия

Автор:
bazik224
Дата публикации:
22:31
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Снежная середина мая в городе Костомукша в Республике Карелия.

  • 11
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