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Пассажирский поезд "Москва-Кишинев" не может доехать до столицы Молдавии

Автор:
Евгений Грин
Дата публикации:
22:40
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Пассажирский поезд "Москва-Кишинев" остановился на станции Бульбока из-за размытого моста. Пассажиров с Кишинева, прямо с вокзала привозили на автобусе, после чего поезд, не побывав в Кишиневе, отправился обратно в Москву.
В настоящее время на месте работает восстановительный поезд.


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