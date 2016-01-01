Пассажирский поезд "Москва-Кишинев" не может доехать до столицы Молдавии

Автор: Евгений Грин Дата публикации: 22:40

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2 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/185691

Пассажирский поезд "Москва-Кишинев" остановился на станции Бульбока из-за размытого моста. Пассажиров с Кишинева, прямо с вокзала привозили на автобусе, после чего поезд, не побывав в Кишиневе, отправился обратно в Москву.В настоящее время на месте работает восстановительный поезд.