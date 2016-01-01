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Главная  /  Репортажи  /  Майская зима в городе Костомукша Республики Карелия

Майская зима в городе Костомукша Республики Карелия

Автор:
Дмитрий Ковригин
Дата публикации:
14.05 23:32
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Майская зима в городе Костомукша Республики Карелия.

  • 13
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