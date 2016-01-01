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Заморозки на почве в Самаре

Автор:
Демидова Наталья
Дата публикации:
14.05 23:41
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В Самаре установилась ясная, но прохладная погода. Ночью небо безоблачное и это привело к заморозкам на почве. В ранние утренние часы можно наблюдать, как изморось покрывает траву и небольшие кустики растений. Для многих дачников это настоящая проблема, так как многие уже высадили рассаду овощей и цветов в открытый грунт. Прихватило морозом виноград, картофель, перец. С трудом выживают даже накрытые укрывным материалом растения.

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