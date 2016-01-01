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Бурное цветение плодовых деревьев в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:21
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Бурное цветение плодовых деревьев в Москве. Шмели активно занялись опылением растений.

  • 5
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