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Продолжается строительство плавательного бассейна в Лужниках

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:22
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Московский бассейн «Лужники» после реконструкции станет современным плавательным центром. На площади в 56,5 тысячи «квадратов» откроется спортивный бассейн на 10 дорожек длиной 50 метров и два тренировочных бассейна для взрослых и детей размером 25 на шесть метров (по три дорожки в каждом). Кроме спортивной инфраструктуры, здесь будет аквапарк и спа-зона, посетить которые смогут все желающие. Гости оценят волновой бассейн 25 на 13 метров, солёную ванну и бассейн с рекой на 506 квадратных метров, купальную ванну площадью 270 «квадратов», термобассейн, детский развлекательный бассейн, гидромассажные и спа-ванны, открытый большой плавательный бассейн 50 на 21 метр и семейный открытый бассейн на 220 «квадратов». Смогут здесь купаться и маломобильные граждане.

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