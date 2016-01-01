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Скутерист погиб в результате ДТП на Марксистской улице

Автор:
tim777
Дата публикации:
01:43
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В ночь с 14 на 15 мая в центре Москвы произошло ДТП в результате которого погиб один человек. Столкнулись внедорожник "Мерседес GL" и скутерист. Авария произошла на пересечении улиц Марксистская и Абельмановская. По предварительным данным скутерист проезжал перекрёсток со стороны Абельмановской улицы. В это время в направлении Таганской площади двигался внедорожник "Мерседес", водитель которого не успел вовремя затормозить и сбил скутериста. От мощного удара скутериста отбросило в сторону, а сам скутер протащило по проезжей части несколько десятков метров. Со слов очевидцев, скутерист выезжал на перекрёсток под запрещающий сигнал светофора, что в итоге и привело к столь трагичному ДТП. На месте аварии работало несколько экипажей ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования. Местные жители сообщают, что данный перекрёсток считается довольно аварийным. Столкновения тут происходят регулярно. Для участников движения перед перекрёсток в этой связи установлено предупреждение.

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