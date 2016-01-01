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Парковка на газоне в Санкт-Петербурге, которую не замечают чиновники.

Автор:
Аноним
Дата публикации:
02:24
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Санкт-Петербург. Газон возле 135-го дома по проспекту Народного Ополчения, за 116-м домом по улице Танкиста-Хрустицкого.

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