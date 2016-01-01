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Митинг против антиконституционного законопроекта о реновации прошёл в Москве (часть 1)

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
06:45
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14 мая 2017 года в Москве, на проспекте академика Сахарова прошел митинг против принятия Закона о реновации. Митинг протеста собрал по разным подсчетам от 20 до 30 тысяч человек. Собравшиеся потребовали отставки правительства Москвы и мэра Сергея Собянина. Антиконституционная основа проекта Закона о реновации ставит собственников жилья в столице вне правового поля и федерального законодательства. Лишает граждан судебной защиты и фактически узаконивает депортацию жителей любого дома (независимо от этажности, года постройки и процента износа конструкций) по желанию чиновников. Организаторы мероприятия - депутат Госдумы Елена Шувалова, Юлия Галямина, Елена Русакова, Кери Гуггенбергер заранее предупредили всех, что партийных лидеров на сцене не будет. Это мирный, гражданский протест всех, независимо от политических взглядов. Практически все районы были на митинге. Каждый округ Москвы был представлен на проспекте академика Сахарова. Выступила муниципальный депутат Александра Андреева - первая, кого судят за сопротивление реновации. На митинг также прибыл Алексей Навальный с женой и сыном. Но выступить ему не дали. Сотрудники полиции увели Навального, не позволив находиться даже среди участников митинга. А Дмитрий Гудков заявил, что он отказывается выступать в знак протеста, против удаления Навального с митинга. Выступила Александра Парушина - депутат района Хамовники. Ей удалось остановить множество вырубок скверов и аллей. Именно Парушина раскрыла аферу, как незаконно продается собственность города. Была принята Резолюция митинга москвичей. В ней говорится о том, что граждане России, жители Москвы, выступают против разрушения города, против принятия закона о так называемой реновации. Участники митинга требуют не допустить принятия указанного Федерального Закона и отменить связанные с ним нормативно-правовые акты, которые были приняты незаконно, поскольку сам закон не принят. 14 мая 2017 года навсегда войдет в историю, как момент начала всеобщей протестной активности.

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