Митинг против антиконституционного законопроекта о реновации прошёл в Москве (часть 2)

Автор: Стрелец Дата публикации: 06:48

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36 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/185702

Резолющия митинга:"Мы, граждане России, жители Москвы, выступаем против разрушения нашего города, против принятия закона о так называемой реновации.Под обманным предлогом улучшения жилищных условий москвичей в Государственную Думу внесён и принят в первом чтении проект Федерального Закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О статусе столицы Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей реновации жилищного фонда в столице Российской Федерации – городе федерального значения Москве», противоречащий Конституции Российской Федерации. Законопроект предусматривает возможность сноса любого здания в городе - неаварийного и неветхого - по воле властей Москвы. Фактически ликвидируется право собственности, право на неприкосновенность жилища, право на судебную защиту.Предложенный проект закона подрывает основы гражданского, земельного и жилищного права, а также основы судопроизводства. Москва выводится из правового поля Российской Федерации, что ведёт к развалу государства.Предлагается отмена требований, обеспечивающих безопасность проживания – отмена строительных, пожарных, санитарных, эпидемиологических норм.Город ждёт социальная, экологическая, транспортная, техногенная катастрофа.Крупные девелоперы и банкиры хотят обогатиться за счёт нашей собственности, забрав наши дома и нашу землю. Правила землепользования и застройки незаконно продавлены в интересах строительного лобби.У нас отнимают налаженную инфраструктуру, зелёные зоны и уют. Взамен нам хотят навязать бетонные гетто. Нас обрекают на вечные пробки и прочие беды перенаселённого города.Ради сверхприбылей строительных олигархов в столицу хотят дополнительно привлечь миллионы человек, опустошая российские регионы. Перенаселение Москвы без предоставления рабочих мест приведёт к социальной деградации и резкому росту преступности, а опустошение территории страны – к подрыву безопасности государства.Провоцирование голосования «за» и «против» некоей несуществующей «программы реновации» является мошенническими действиями, сеющими рознь между людьми.Участники митинга требуют не допустить принятия указанного Федерального Закона и отменить связанные с ним нормативно-правовые акты, которые были приняты незаконно, поскольку сам закон не принят.Участники митинга требуют от органов государственной власти города Москвы выполнения обязательств по расселению аварийных домов и коммунальных квартир, по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, обеспечения квартирами нуждающихся в улучшении жилищных условий.Участники митинга выражают недоверие Правительству С.С.Собянина, зарекомендовавшего себя политикой развала Столицы Российской Федерации, политикой истребления предприятий, медицинских и образовательных учреждений, безудержными масштабами коммерческой застройки, вырубкой деревьев и остервенелым уничтожением истории древней Москвы, её архитектуры, всего облика города, резким ухудшением экологии.Мы – за Москву и москвичей!"