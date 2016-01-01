На Халтуринской улице грузовик сбил женщину с детьми

Автор: Sargo Дата публикации: 12:50

51

51 0

На востоке столицы водитель грузовика совершил наезд на троих пешеходов, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах. «По предварительным данным, на ул. Халтуринская в районе д. 7а водитель грузового автомобиля допустил наезд на троих пешеходов. На место прибыл наряд «скорой помощи», - сказал собеседник агентства. Источник добавил, что в результате ДТП пострадали женщина и двое детей.