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На Халтуринской улице грузовик сбил женщину с детьми

Автор:
Sargo
Дата публикации:
12:50
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На востоке столицы водитель грузовика совершил наезд на троих пешеходов, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах. «По предварительным данным, на ул. Халтуринская в районе д. 7а водитель грузового автомобиля допустил наезд на троих пешеходов. На место прибыл наряд «скорой помощи», - сказал собеседник агентства. Источник добавил, что в результате ДТП пострадали женщина и двое детей.

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