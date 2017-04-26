Покупатели устроили драки из-за дешевого сахара в Астрахани, Омске и Краснодаре

Автор: mreportertv Дата публикации: 14:02

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Битвы за сахар - в российских городах не обошлось без скандалов в погоне за дешевым товаром.

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26 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/185721