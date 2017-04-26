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Покупатели устроили драки из-за дешевого сахара в Астрахани, Омске и Краснодаре

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:02
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Битвы за сахар - в российских городах не обошлось без скандалов в погоне за дешевым товаром.

Один из супермаркетов объявил акцию, но, судя по всему организовать её цивилизованно не получилось. Так, на этих кадрах из Астрахани покупатели сбивали друг друга с ног, пытаясь завладеть заветным продуктом.


Ажиотажный спрос возник и в Омске. Дело в том, что пакеты с акционным сахаром быстро заканчивались. Покупатели требовали от сотрудников магазина вывезти все коробки. Между полками, как видно на кадрах, образовалась давка.


Эти кадры - из Краснодара. Здесь тоже образовались огромные очереди за сахаром. Очевидцы сообщают, что акционный товар закончился всего часа за два. Покупатели почувствовали себя обманутыми, они требовали руководство магазина разобраться. В социальных сетях - сотни комментариев возмущённых людей. Пользователи негодовали, почему менеджеры не рассчитали количество пакетов, когда планировали всё это мероприятие.
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