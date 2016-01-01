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Карелию засыпало снегом. Видео из города Костомукша

Автор:
freelan
Дата публикации:
15:19
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Внезапная зима (15 мая 2017 года). Город Костомукша засыпало снегом.

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