Праздничный концерт в честь Дня рождения Московского метро состоялся на станции «Боровицкая»
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 16:37
-
- 28
15 мая, в 82-й День рождения Московского метрополитена, на станции «Боровицкая» столичную подземку поздравили известные музыканты: Владимир Левкин с женой Марусей, а также детская группа Jeans Boys. Своими песнями они подняли настроение пассажирам и создали на станции атмосферу праздника. Начальник станции «Боровицкая» во время концерта сдул свечи с праздничного торта.
- 28
Комментарии (1)