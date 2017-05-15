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Праздничный концерт в честь Дня рождения Московского метро состоялся на станции «Боровицкая»

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
16:37
  • 28
  • 1

15 мая, в 82-й День рождения Московского метрополитена, на станции «Боровицкая» столичную подземку поздравили известные музыканты: Владимир Левкин с женой Марусей, а также детская группа Jeans Boys. Своими песнями они подняли настроение пассажирам и создали на станции атмосферу праздника. Начальник станции «Боровицкая» во время концерта сдул свечи с праздничного торта.

  • 28
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    17:26
    Репортаж показан по ТК "Россия 1" в программе "Вести-Москва" в 17:25 15.05.17
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