Праздничный концерт в честь Дня рождения Московского метро состоялся на станции «Боровицкая»

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 16:37

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15 мая, в 82-й День рождения Московского метрополитена, на станции «Боровицкая» столичную подземку поздравили известные музыканты: Владимир Левкин с женой Марусей, а также детская группа Jeans Boys. Своими песнями они подняли настроение пассажирам и создали на станции атмосферу праздника. Начальник станции «Боровицкая» во время концерта сдул свечи с праздничного торта.