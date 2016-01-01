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Мемориальную доску в честь инженера​-транспортника Михаила Шполянского установили в электродепо «Северное»

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
16:58
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Торжественное открытие мемориальной доски состоялось​ 15 мая, в День рождения метрополитена. Доска увековечила память о Михаиле Шполянском, инженере-транспортнике, который провёл первый поезд Московского метро по Кировско-Фрунзенской, теперь Сокольнической линии.

Мемориальную доску в честь Михаила Шполянского установили в электродепо «Северное» - том самом депо, откуда в конце 1934 года он вывел первый поезд Московского метро на техническую обкатку. Обкатка проходила на участке между станциями «Комсомольская» и «Сокольники». Пассажирами первого поезда были государственные деятели того времени - Никита Хрущев и Николай Булгарин, а также ответственные за строительство метро рабочие.

На церемонии открытия мемориальной доски выступил Академический хор Московского метрополитена. Музыканты сыграли торжественные композиции. Воспоминаниями о Михаиле Шполянском поделились​ его родственники и бывшие коллеги, а о заслугах рассказал руководитель столичного метро Дмитрий Пегов.
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