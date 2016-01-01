В Астрахани на улице Марии Максаковой после ливня подтопило проезжую часть
- Автор:
- URCHIN333
- Дата публикации:
- 19:03
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У нас в Астрахани прошёл ливень и на улице Марии Максаковой 16 затопило дорогу и тротуар, прошу обратить внимание на пешеходов, которые не могут пройти через лужи даже по тротуару. потому что отсутствуют ливневые канализации, также такие потопы способствуют размытию дорожного покрытия и образовыванию ям и трещин на них. Прошу Вас принять меры по устранению потопа и установки ливневых канализаций на дорогах, дабы в будущем не случалось таких потопов, мешающих гражданам передвижению по данному участку дороги.
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