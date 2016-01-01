В Астрахани на улице Марии Максаковой после ливня подтопило проезжую часть

Автор: URCHIN333 Дата публикации: 19:03

7

7 0

У нас в Астрахани прошёл ливень и на улице Марии Максаковой 16 затопило дорогу и тротуар, прошу обратить внимание на пешеходов, которые не могут пройти через лужи даже по тротуару. потому что отсутствуют ливневые канализации, также такие потопы способствуют размытию дорожного покрытия и образовыванию ям и трещин на них. Прошу Вас принять меры по устранению потопа и установки ливневых канализаций на дорогах, дабы в будущем не случалось таких потопов, мешающих гражданам передвижению по данному участку дороги.