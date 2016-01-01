Массовый мор чаек случился на берегу Таганрогского залива в Ростовской области (ВИДЕО)

Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Астрахани на улице Марии Максаковой после ливня подтопило проезжую часть

В Астрахани на улице Марии Максаковой после ливня подтопило проезжую часть

Автор:
URCHIN333
Дата публикации:
19:03
  • 7
  • 0

У нас в Астрахани прошёл ливень и на улице Марии Максаковой 16 затопило дорогу и тротуар, прошу обратить внимание на пешеходов, которые не могут пройти через лужи даже по тротуару. потому что отсутствуют ливневые канализации, также такие потопы способствуют размытию дорожного покрытия и образовыванию ям и трещин на них. Прошу Вас принять меры по устранению потопа и установки ливневых канализаций на дорогах, дабы в будущем не случалось таких потопов, мешающих гражданам передвижению по данному участку дороги.

  • 7
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

34 0
12.05 00:30 | Михаил Мерзляков
Потоп в Белгороде после ремонта водосточной трубы
32 0
07.05 22:41 | Iredoff
Подтопление гаражей в Нижнем Новгороде из-за реконструкции проспекта
82 0
07.05 16:05 | GRSHA27
Затопление дороги Ишим - Синицина в Тюменской области
48 0
14:02 | mreportertv
Покупатели устроили драки из-за дешевого сахара в Астрахани, Омске и Краснодаре