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В Караганде с новостройки на припаркованные машины рухнула часть облицовки

Автор:
Ulan-84
Дата публикации:
19:03
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В новостройках города Караганды начала осыпаться обшивка дома. Один из кусков упал прямо на припаркованные автомашины.

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