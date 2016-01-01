Массовый мор чаек случился на берегу Таганрогского залива в Ростовской области (ВИДЕО)

Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Переменчивая погода в Москве

Переменчивая погода в Москве

Автор:
Sargo
Дата публикации:
19:00
  • 5
  • 0

Временами ветрено, прохладно. Но в целом в Москве комфортная погода.

  • 5
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

28 2
16:58 | Гринфельд Павел
Мемориальную доску в честь инженера​-транспортника Михаила Шполянского установили в электродепо «Северное»
23 0
15:19 | freelan
Карелию засыпало снегом. Видео из города Костомукша