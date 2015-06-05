Спасение бобра на Саратовской ГЭС

Автор: Balaka Дата публикации: 19:03

4

4 0

На Саратовской ГЭС обнаружили бобра и отправили его домой - в целости и сохранности.

4

4 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/185737

12 мая При маневрировании затворами со стороны нижнего бьефа Саратовской ГЭС был обнаружен бобр. Он спрыгнул с одного из затворов. Вероятнее всего, внутри конструкции он прятался от сильного течения воды (сейчас на Саратовском гидроузле как раз проходит пик половодья) и в результате оказался в щитовом отделении нижнего бьефа гидростанции, откуда вряд ли смог бы выбраться самостоятельно. На помощь ему пришли сотрудники Саратовской ГЭС. Используя подручные средства, они направили бобра в сторону левого берега нижнего бьефа – подальше от оживленного шоссе им.Королева, куда он было направился. В итоге животное смогло беспрепятственно вернуться в свою родную стихию. Бобер вел себя довольно спокойно и агрессию не проявлял. Это был довольно крупный представитель грызунов длиной около 1 метра, весом около 30 кг.Во время половодья почти ежегодно происходят случаи, когда бобры попадают на гидросооружения гидростанций. На Саратовской ГЭС зафиксировано несколько ситуаций, когда ради освобождения «природных гидростроителей» из вынужденного плена организовывали почти настоящие спасательные операции.Бобр обыкновенный, кстати, занесен в Красную книгу: зверька едва не уничтожили как вид из-за ценного и красивого меха, а также из-за «бобровой струи» - особого вещества, которое применяют в парфюмерии. Когда-то животные были расселены по всей Европе и Азии, кроме Камчатки и Сахалина. Но истребление и хозяйственная деятельность привели к вымиранию большой части бобров.P.S. Стоит различать созвучные слова: бобр — это животное, а бобер – название его меха.P.S.S. Во время спасения бобра не пострадал ни он, ни его мех. И ни один человек, хотя зубы у грызуна – будь здоров.