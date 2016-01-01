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В поселке Рабочий в Ставропольском крае в дождь укладывают асфальт

Автор:
bormans2009
Дата публикации:
19:10
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В поселке Рабочий в Ставропольском крае в дождь укладывают асфальт.

  • 2
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