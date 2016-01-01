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Возгорание вагончика охранника парковки на улице Обручева в Москве

Автор:
ArtemGozh
Дата публикации:
15.05 20:00
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В 18:50 загорелся вагончик охраны на парковке в жилом районе Обручева на юго-западе Москвы.

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