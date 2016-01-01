Выставка «Бонсай — миниатюрные пейзажи из живых российских деревьев» проходит в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород»

Автор: Uwis Дата публикации: 20:16

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Выставка «Бонсай — миниатюрные пейзажи из живых российских деревьев» проходит в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в рамках XVII Весеннего фестиваля цветов. До 19 мая можно увидеть яблони, дубы, березы, сосны, боярышник, красную смородину и многие другие деревья и кустарники средней полосы и юга России, выращенные и сформированные с использованием японской техники бонсай. Возраст некоторых экспонатов превышает 60 лет. В ходе выставки все желающие могут посетить мастер-классы, где освоят азы необычного искусства и узнают, как ухаживать за миниатюрными деревьями в российских условиях.