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Выставка «Бонсай — миниатюрные пейзажи из живых российских деревьев» проходит в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
20:16
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Выставка «Бонсай — миниатюрные пейзажи из живых российских деревьев» проходит в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в рамках XVII Весеннего фестиваля цветов. До 19 мая можно увидеть яблони, дубы, березы, сосны, боярышник, красную смородину и многие другие деревья и кустарники средней полосы и юга России, выращенные и сформированные с использованием японской техники бонсай. Возраст некоторых экспонатов превышает 60 лет. В ходе выставки все желающие могут посетить мастер-классы, где освоят азы необычного искусства и узнают, как ухаживать за миниатюрными деревьями в российских условиях.

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