Три человека пострадали в ДТП в ТиНАО

Автор: Разведчик Дата публикации: 19:50

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Столкнулись Сузуки и Фольксваген. Сузуки под управлением пожилой женщины двигался по автодороге Первомайское - Троицк в сторону Калужского шоссе. У поворота на поселок Певчее женщина, управлявшая Сузуки, заняла левый ряд за трактором, который стал поворачивать налево. Женщине также нужно было повернуть налево и она продолжила движение за трактором. Женщина не заметила, как ей навстречу двигался Фольксваген. Со слов женщины, управлявшей Сузуки, скорость Фольксвагена была очень большой. В результате Сузуки ударил по касательной Фольксваген в левый бок, после чего Фольксваген отнесло правее, где иномарка врезалась в опору дорожного знака. В результате аварии пострадал мальчик 8 лет, а также его мать, управлявшая Фольксвагеном. Женщину госпитализировали с открытым переломом ноги. В настоящее время движение по трассе затруднено. На месте работает полиция.