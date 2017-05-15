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Главная  /  Репортажи  /  Шесть балконов сгорели в результате пожара в доме на юге Москвы

Шесть балконов сгорели в результате пожара в доме на юге Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
20:02
  • 47
  • 1

Шесть балконов сгорели в результате пожара в жилом доме на юге Москвы. Пожар возник в доме 49 по Шипиловскому проезду на балконе 9-ого этажа. Сильный ветер быстро разнес огонь на соседние этажи. Огнем оказались охвачены балконы с 9 по 11 этаж. В результате пожара сгорели 6 балконов и частично одна из квартир. Площадь пожара составила 17 кв. метров. Пострадавших нет.

  • 47
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    20:53
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 20:49 http://www.mskagency.ru/materials/2666405 15.05.17
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