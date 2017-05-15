Шесть балконов сгорели в результате пожара в доме на юге Москвы
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 20:02
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- 47
Шесть балконов сгорели в результате пожара в жилом доме на юге Москвы. Пожар возник в доме 49 по Шипиловскому проезду на балконе 9-ого этажа. Сильный ветер быстро разнес огонь на соседние этажи. Огнем оказались охвачены балконы с 9 по 11 этаж. В результате пожара сгорели 6 балконов и частично одна из квартир. Площадь пожара составила 17 кв. метров. Пострадавших нет.
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