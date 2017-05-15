Шесть балконов сгорели в результате пожара в доме на юге Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 20:02

47

47 1

Шесть балконов сгорели в результате пожара в жилом доме на юге Москвы. Пожар возник в доме 49 по Шипиловскому проезду на балконе 9-ого этажа. Сильный ветер быстро разнес огонь на соседние этажи. Огнем оказались охвачены балконы с 9 по 11 этаж. В результате пожара сгорели 6 балконов и частично одна из квартир. Площадь пожара составила 17 кв. метров. Пострадавших нет.