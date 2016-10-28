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Главная  /  Репортажи  /  Водяной тротуар после дождя в городе Ставрополе

Водяной тротуар после дождя в городе Ставрополе

Автор:
vadimz925
Дата публикации:
00:00
  • 11
  • 0

После дождя наш тротуар в городе Ставрополе превращается в водопад.

тротуар после дождя. Видео 2

  • 11
  • 0

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