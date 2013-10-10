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Главная  /  Репортажи  /  Снег и град в городе Заводоуковске Тюменской области

Снег и град в городе Заводоуковске Тюменской области

Автор:
jony100284
Дата публикации:
15.05 23:46
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Обычный вечер в городе Заводоуковске Тюменской области. Едем домой с работы и вдруг начался дождь со снегом и градом.

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Комментарии (0)

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