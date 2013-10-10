Снег и град в городе Заводоуковске Тюменской области

Автор: jony100284 Дата публикации: 15.05 23:46

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Обычный вечер в городе Заводоуковске Тюменской области. Едем домой с работы и вдруг начался дождь со снегом и градом.