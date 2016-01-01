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Чистка Москва-реки от мусора

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
23:43
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Днём на Москве-реке производили очистку её поверхности от мусора.

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Комментарии (0)

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