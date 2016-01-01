Более тысячи деревьев и около 50 тысяч кустарников будет высажено на территории олимпийского комплекса Лужники

Автор: Uwis Дата публикации: 23:51

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Более тысячи деревьев и около 50 тысяч кустарников будет высажено на территории олимпийского комплекса Лужники. 500 крупноразмерных деревьев высадили еще осенью, практически все они прижились. Весной программу по озеленению продолжили и закончат ее до конца года. Высадка деревьев на территории олимпийского комплекса “Лужники” проводится в рамках благоустройства олимпийского комплекса к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Всего вокруг спортивного комплекса появятся 1,05 тысяч деревьев, 14 тысяч кв.м. цветников и клумб, а также пять десяткой тысяч кустарников.