Двое мужчин погибли под колесами электрички на платформе Тушино

Автор: denis947 Дата публикации: 23:35

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Следователи начали проверку по факту смерти двух человек в районе железнодорожной станции «Тушино» на северо-западе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ. «15 мая в вечернее время в районе станции «Тушино» Рижского направления Московской железной дороги двое мужчин переходили железнодорожные пути в неустановленном для этого месте перед приближающимся электропоездом и были им травмированы. От полученных травм оба пострадавших скончались на месте происшествия. Их личности пока не установлены. По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка, к месту происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.