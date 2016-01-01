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Новую навигацию разместили на станции "Красные Ворота" московского метрополитена

Автор:
Uwis
Дата публикации:
23:52
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На станции "Красные Ворота" московского метрополитена разместили новую навигацию, которая скоро хорошо дополнит открывающийся в августе северный вестибюль, где уже установили эскалаторные группы, заменили коммуникации и провели реставрационные работы вестибюля. Работы выполнены на 95%. Теперь на указателях стали писать не только названия станций, к которым доставит поезд пассажиров, но и стороны света, где они находятся. Правда, непонятно зачем.

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