Перекрытый проход и нарушение инфраструктуры в Санкт-Петербурге из-за стройки моста

Автор: Hermione Дата публикации: 00:33

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На протяжение трёх месяцев нет нормального прохода, соединяющего 2 района в городе Санкт-Петербурге (Выборгского и Приморского). Табличка, которая показана на видео, не действительна уже полтора месяца, но тем временем людям приходится ежедневно проходить километры лишней дистанции по дороге к дому или школе, или рискуя жизнью, идя по Ж/Д путям, по которым ездит ВСК поезд Аллегро.