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Перекрытый проход и нарушение инфраструктуры в Санкт-Петербурге из-за стройки моста

Автор:
Hermione
Дата публикации:
00:33
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На протяжение трёх месяцев нет нормального прохода, соединяющего 2 района в городе Санкт-Петербурге (Выборгского и Приморского). Табличка, которая показана на видео, не действительна уже полтора месяца, но тем временем людям приходится ежедневно проходить километры лишней дистанции по дороге к дому или школе, или рискуя жизнью, идя по Ж/Д путям, по которым ездит ВСК поезд Аллегро.

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Комментарии (0)

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