Парящий мост в Зарядье приобретает свои очертания

Автор: Uwis Дата публикации: 00:41

9

9 0

Парящий мост в Зарядье приобретает свои очертания, он относится к наиболее сложному из всех проектов парка. Сейчас мост поддерживают временные опоры, которые уберут в конце строительства и он будет как бы парить в воздухе. Монолитные работы на строительстве “Парящего моста” в Зарядье планируют завершить в конце мая. Длина моста составит почти 70 метров. Это будет уникальная смотровая площадка с видом на Кремль, набережные, Храм Христа Спасителя и сам парк. Под мостом будет оборудована зона отдыха и причалы для кораблей.