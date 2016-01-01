Парящий мост в Зарядье приобретает свои очертания
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 00:41
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Парящий мост в Зарядье приобретает свои очертания, он относится к наиболее сложному из всех проектов парка. Сейчас мост поддерживают временные опоры, которые уберут в конце строительства и он будет как бы парить в воздухе. Монолитные работы на строительстве “Парящего моста” в Зарядье планируют завершить в конце мая. Длина моста составит почти 70 метров. Это будет уникальная смотровая площадка с видом на Кремль, набережные, Храм Христа Спасителя и сам парк. Под мостом будет оборудована зона отдыха и причалы для кораблей.
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