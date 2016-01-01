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Массовые подтопления в городе Ставрополе после ливневых дождей

Автор:
katyamorgunova1981
Дата публикации:
01:00
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После продолжительного ливня в городе Ставрополь, затопило район Ташла, вместо дорог текли реки, затопило огороды и дома жителей.

  • 6
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