Массовые подтопления в городе Ставрополе после ливневых дождей

Автор: katyamorgunova1981 Дата публикации: 01:00

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После продолжительного ливня в городе Ставрополь, затопило район Ташла, вместо дорог текли реки, затопило огороды и дома жителей.