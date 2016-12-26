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Замена асфальта на Ленинградском проспекте в Москве

Автор:
DELUXE TV
Дата публикации:
07:34
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С наступлением тёплой погоды московские дорожные службы принялись за ремонт дорожного покрытия на Ленинградском проспекте.

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