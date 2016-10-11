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Весенний снег в Омской области

Автор:
Елена Галкина
Дата публикации:
07:32
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Снег весной не нонсенс для Западной Сибири, хотя ожидали потепление.

  • 11
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Комментарии (0)

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